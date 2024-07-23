الاهلي السعودي ينافس تشيلسي على ضم نجم الدوري الإيطالي

أفادت تقارير صحفية أن نادي الاهلي السعودي، دخل في منافسة قوية مع تشيلسي الإنجليزي، على صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما أفادت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان وتشيلسي، تواصلوا لاتفاق مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن هناك خلاف حاد بين نابولي وباريس سان جيرمان في التفاوض على المقابل المالي، حيث يستهدف نابولي الحصول على 110 ملايين يورو، بينما لا ينوي باريس دفع أكثر من 80 مليون يورو.

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وأكدت الشبكة، أن باريس لا يعد النادي الوحيد المهتم بضم أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي بالعام الماضي 2023.

وأشارت إلى أن نادي أهلي جدة السعودي وتشيلسي الإنجليزي يرغبان بقوة في ضم فيكتور أوسيمين.

وختمت تقريرها بأن الأهلي السعودي وتشيلسي يأملان في تعثر المفاوضات بين باريس ونابولي، لأنها ستعني تعزيز فرص التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.

ومن جانبها كشفت صحيفة ليكيب أنه حال نجاح باريس سان جيرمان في إكمال صفقة أوسيمين، سيتحرك العملاق الفرنسي للاستغناء عن أحد مهاجميه جونزالو راموس أو راندال كولو مواني.