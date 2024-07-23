"بالنضارة والكاب".. محمد صلاح يتوجه إلى أمريكا مع ليفربول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة معسكر إعداد استعدادا للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

وظهر الجناح المصري، محمد صلاح، قبل إقلاع الطائرة وهو يرتدي قميص ليفربول "ونضارة وكاب وسلسلة".

وبداية ليفربول لمنافسات موسم 2024/2025 ستكون أمام إبسويتش تاون يوم 17 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جدول مباريات ليفربول الودية

الأحد 27 يوليو - 2:30 صباحاً: ليفربول vs ريال بيتيس

الخميس 1 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ أرسنال vs ليفربول

الأحد 4 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ مانشستر يونايتد vs ليفربول

الأحد 11 أغسطس ـ 2:30 صباحاً ـ ليفربول vs إشبيلية

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