رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على شكوى الريال ضده

ياسر رشاد - القاهرة - علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني على الشكوى المقدمة من ريال مدريد ضده خلال الفترة الأخيرة.



جاءت شكوة ريال مدريد، بما رفض النادي الصفقة التي تنص على بيع 10 % من حقوق البث التلفزيوني والتي وافق عليها 38 نادي من 42 في الليجا.

وكتب تيباس عبر حسابه على موقع "إكس": "ما يبحث عنه رئيس ريال مدريد من الشكوى التي تم تقديمها ضدي، لن يحصل عليه".

وتابع خافيير: "كل أولئك الذين يعتقدون أنني سوف يتم إيقافي، يجب أن يستمروا في الجلوس والانتظار لأن هذا لن يحدث".

وأوضح: "رئيس ريال مدريد الذي مازال يفشل في إقناع الأندية في إسبانيا أو أوروبا في مشروع السوبرليج، يحاول إيجاد طرق أخرى لمحاولة إزالة الشخص المنتخب ديمقراطيًا في الليجا، وهو أنا".

وأتم: "بالتأكيد، سنواصل النضال من أجل كرة القدم الاحترافية الإسبانية على الرغم من حقيقة أن البعض لا يريدنا أن نقاتل ضد الدوري الممتاز، وضد نموذجه في فهم كرة القدم وضد تأثيره على مستويات مهمة في حكومة إسبانيا، إسبانيا لا ينبغي أن تفعل ذلك".