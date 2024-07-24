شكرا لقرائتكم خبر عن حضن شريف إكرامي لمصطفي فتحي فى تدريب بيراميدز ينهى خلاف مباراة الأهلي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الخلاف الذي نشب بين شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مع زميله بالفريق مصطفي فتحي علي خلفية احداث مواجهة الأهلي التي جمعتهما مساء الاثنين علي استاد الدفاع الجوى ببطولة الدوري وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وظهر شريف إكرامي في تدريب بيراميدز استعدادا لمواجهة الزمالك، وهو يحتضن مصطفي فتحي لينهي الخلاف بينهما، خاصة وإن الثنائي دخلا في مشادة كلامية علي مقاعد البدلاء بعد استبدال مصطفي فتحي وخروجه من المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الدولي في الجولة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل.

أكرامي و مصطفي فتحي