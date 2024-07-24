الامارات | سيلفينيو يجدد عقده مع منتخب ألبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد الاتحاد الألباني لكرة القدم عقد مدربه البرازيلي سيلفينيو حتى كانون ديسمبر 2025 بعد النتائج المشجعة التي حققها المنتخب الوطني في كأس أوروبا الأخيرة.

واستلم سيلفينيو منصبه في تشرين نوفمبر عام 2023 ونجح في قيادة ألبانيا الى النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخها.

وقال الاتحاد الألباني في بيان "بعد النجاح الذي تحقق خلال تصفيات كأس أوروبا، سيكون الهدف الأساسي المقبل التأهل الى نهائيات كأس العالم" وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وخرجت ألبانيا من دور المجموعات في كأس أوروبا بعد ان خسرت بصعوبة أمام إسبانيا 0-1 التي توجت بطلة وأمام إيطاليا 1-2 حاملة اللقب في نسخة صيف عام 2021 والتعادل مع كرواتيا 2-2.