هوية حكم مباراة الأهلي والمصري.. الفرنسي يقترب

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت لجنة الحكام من الكشف عن جنسية حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، المؤجلة من الجولة ١٨بالدوري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة غدا الجمعة بملعب برج العرب.

حيث تدرس اللجنة إسناد المباراة للحكم الفرنسي بينوا باستيان.

الفرنسي بينوا باستيان

ويخوض الأحمر المواجهة محتلاً وصافي الترتيب المسابقة المحلية برصيد 66 نقطة مبتعدا وبفارق مواجهات اقل عن بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة.

ويرغب الأهلي تحت قياده مديره الفني السويسري كولر في مواصلة نتائجه المميزة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز رقم 15 على التوالي أمام بيراميدز في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي مساء الاثنين الماضي لحساب الجولة 31 من المسابقة.

رسالة الخطيب للجماهير

على صعيد آخر عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الخالص لجماهير الأحمر التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية بكل قوة، وفي كافة المناسبات.

وقال إن هذه الجماهير الوفية ضربت المثل ولا تزال في الإخلاص والتضحية من أجل ناديها، بل وتؤكد كل يوم أنها تلعب الدور الأكبر في تخطي أية صعوبات أو تحديات.. وهو ما تقوم به حاليًّا مع فريق الكرة الذي يخوض منافسات قوية على بطولة الدوري.

وأضاف أن مساندة الجماهير وشعورها بالمسئولية تجاه ناديها ووجودها بكثافة في المدرجات وتشجيعها الذي لا يتوقف أكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن البطولة لم تحسم بعد، بل تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء.

وأشار إلى أنه على ثقة بأن جماهير الأهلي الواعية سوف تستمر في الالتفاف كعادتها حول الفريق لاستكمال المشوار الناجح بإذن الله. وتمنى الكابتن محمود الخطيب أن تبذل كل منظومة العمل في الأهلي بدءًا من مجلس الإدارة ومرورًا بكل المسئولين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والعاملين أقصى ما لديها، لتحقيق ما يليق بالنادي وتاريخه ويسعد جماهيره.