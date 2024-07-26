شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الأولمبياد.. وزير الرياضة: ننتظر تحقيق النتائج وحصد الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة من اللاعبين المصريين بعد وصول بعثة مصر الرسمية إلى باريس ولاعبيها الأبطال المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية، وقال "ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات".

جاء ذلك خلال حفل استقبال السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس، لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك لدى وصولها إلى العاصمة الفرنسية وفي مقدمتها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر.

وقال صبحي - خلال كلمته على هامش الاحتفالية - إن البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس، ومع بدء المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات.

وأشار إلى أن هناك تقدما في مستوى أداء اللاعبين الأولمبيين المصريين، حيث من المرجو في النسخة المقبلة من الأولمبياد حصد نحو 15 ميدالية وهذا يتم العمل عليه من الآن.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشباب، الطفرة الكبيرة التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية طوال الفترة الماضية، وخاصة نجاحات مصر في رياضة الخماسي الحديث.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص - الآن وأكثر من أي وقت مضى - على الاهتمام بالرياضة وإنجاز الميداليات، خاصة بعد أن توجت مصر بلقب دورة الألعاب الإفريقية وإحراز 192 ميدالية من بينها 102 ميدالية ذهب.

وأوضح صبحي أن "هناك اهتماما بكل الرياضات ولدينا شباب وأبطال على أعلى مستوى، لديهم كل الامكانيات ويتمتعون بقدرات عالية".

وأشار إلى أن المنشآت المصرية الرياضية في مرحلة تطور كبير بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا "نبذل قصارى جهدنا لكي يكون هناك إمكانات أخرى واستثمارات، فاهتمامنا بالرياضة كبير جدا وبالكيانات الشبابية ونوفر لهم كل الفرص والامكانات الممكنة".

وذكر وزير الشباب والرياضة بالانجاز الذي حدث في 2019 ، عندما نظمت مصر كأس العالم لكرة اليد، وذلك خلال فترة جائحة كورونا ، وقال "كان ذلك تحديا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر خلال البطولة .

ولفت إلى أنه بالرغم من تداعيات التحديات الدولية على البلاد من الحرب في أوكرانيا وفي غزة، قامت مصر بعدد من الانجازات وعدد من المشروعات القومية الكبيرة. وذكر مشروع العاصمة الادارية الذي تم انجازه، وقال "مع مشروعات قومية مثل العاصمة الادارية الجديدة، نعمل على بناء الوطن ونسير جميعا في طريق واحد في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة".

من جانبه، رحب السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، بوزير الشباب والرياضة والبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس، مؤكدا أن الجالية المصرية في فرنسا ستكون خلف لاعبي الفراعنة لتشجيعهم في جميع الألعاب التي ينافسون فيها .

وأكد السفير علاء يوسف، قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى، خاصة في ظل ما شهدته البلاد من تطور كبير خلال السنوات الماضية وما أعدته من بنية تحتية مثل المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة تمكنها من المنافسة على احتضان البطولات الكبرى والأولمبياد.

حضر حفل الاستقبال: الدكتور علاء جبر رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد القوس والسهم والدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس البعثة المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من اللاعبين ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مجموعة من النماذج المشرفة من شباب مصر المقيمين في باريس.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

