موسيالا على أعتاب الانضمام الى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ الالماني ومنتخب المانيا دائرة اهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بعدما بات احد اهم الاعبين في اوربا خلال الموسم الماضي وخاصة بعد ظهوره بمستوى رائع في بطولة يورو 2024 والتي خرج منها منتخب ألمانيا من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الأسباني .

وكشفت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي ريال مدريد يترقب في الوقت الحالي موقف نادي بايرن ميونخ من جمال موسيالا خاصة وان الفريق البافاري ينتهي تعاقده مع جمال موسيالا بنهاية موسم 2025 / 2026 وهو ما يعني ضرورة تجديد التعاقد مع الاعب خلال الموسم المقبل والا سيدخل الاعب في العام الاخير من تعاقده مع الفريق البافاري و سيكون بايرن ميونخ امام حلين لا ثالث لهما وهما اما انتهاء التعاقد دون تجديده ورحيله في صفقة انتقال حر او فرض الاعب لشروطه المالية في التعاقد الجديد وهو ما يحدث حاليا مع جوشوا كيميتش و الفونسو ديفيز اللذين ينويا الرحيل عن بايرن ميونخ مع نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر .

واضافت الماركا ان جمال موسيالا والذي يرتبط بعلاقة صداقة بنجم ريال مدريد جود بيلينجهام يرغب في الانتقال الى نادي يحقق البطولات الاوربية وينافس عليها كل عام ولذلك فهو ينتظر نجاح ادارة بايرن ميونخ في تدعيم الفريق بشكل جيد حتى يكمل مسيرته مع الفريق البافاري او النظر في الانتقال خارج المانيا الى الدوري الانجليزي او العاصمة الاسبانية حيث ريال مدريد والالتحاق بصديقه جود بيلينجهام .

الماركا اكدت ان التقارير القادمة من داخل نادي بايرن ميونخ تؤكد ان بايرن ميونخ يسعى حاليا للتفاوض مع موسيالا لتجديد التعاقد وعدم انتظار دخوله في العام الاخير من عقده .