شكرا لقرائتكم خبر عن شاب جزائري يرتدي تى شيرت منتخب مصر فى شوارع باريس ويحب محمد صلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا الخليج 365 أحد الشباب الجزائريين فى شوارع باريس يرتدي تى شيرت منتخب مصر، وقال إنه يعشق مصر كثيرا ومحمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي ويشجع الزمالك ويعشق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض.وفى سياق مختلف، أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة من اللاعبين المصريين بعد وصول بعثة مصر الرسمية إلى باريس ولاعبيها الأبطال المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية، وقال "ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات".

جاء ذلك خلال حفل استقبال السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس، لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك لدى وصولها إلى العاصمة الفرنسية وفي مقدمتها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر.

وقال صبحي - خلال كلمته على هامش الاحتفالية - إن البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس، ومع بدء المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات.

وأشار إلى أن هناك تقدما في مستوى أداء اللاعبين الأولمبيين المصريين، حيث من المرجو في النسخة المقبلة من الأولمبياد حصد نحو 15 ميدالية وهذا يتم العمل عليه من الآن.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشباب، الطفرة الكبيرة التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية طوال الفترة الماضية، وخاصة نجاحات مصر في رياضة الخماسي الحديث.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص - الآن وأكثر من أي وقت مضى - على الاهتمام بالرياضة وإنجاز الميداليات، خاصة بعد أن توجت مصر بلقب دورة الألعاب الإفريقية وإحراز 192 ميدالية من بينها 102 ميدالية ذهب.

وأوضح صبحي أن "هناك اهتماما بكل الرياضات ولدينا شباب وأبطال على أعلى مستوى، لديهم كل الامكانيات ويتمتعون بقدرات عالية".

وأشار إلى أن المنشآت المصرية الرياضية في مرحلة تطور كبير بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا "نبذل قصارى جهدنا لكي يكون هناك إمكانات أخرى واستثمارات، فاهتمامنا بالرياضة كبير جدا وبالكيانات الشبابية ونوفر لهم كل الفرص والامكانات الممكنة".

وذكر وزير الشباب والرياضة بالانجاز الذي حدث في 2019 ، عندما نظمت مصر كأس العالم لكرة اليد، وذلك خلال فترة جائحة كورونا ، وقال "كان ذلك تحديا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر خلال البطولة .