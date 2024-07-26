متحدث الرياضة: مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الأكبر عربيًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، قائلا:" 164 رياضى يشاركون فى البعثة وهى أكبر بعثة فى تاريخ مصر الأولمبى عربيا وفى الشرق الأوسط، ولدينا توقعات بدراسات علمية قمنا بها الفترة الماضية حول أغلب الألعاب المشاركة بالحصول على ميداليات كثيرة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الشاذلى خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الدراسة كانت عبارة عن مقارنات لجميع بطولات العالم التى شارك فيها أبطالنا مقارنة بمنافسيهم من أبطال العالم فى مختلف الألعاب.

وتابع: حجم البعثة ما بين الجهاز الفنى والغدارة يقترب من الـ 300، ونتوقع أن تحصل سارة سمير وعمر عطا فى الخماسى الحديث على ميدليات الأولمبياد، مؤكدا أن المنتخب الأولمبى جيد جدا ونعول عليه كثيرا".

ولفت محمد الشاذلى إلى أن الألعاب المتوقع فيها الحصول على ميداليات هى رفع الأثقال، والتايكوندو والخماسى الحديث والمصارعة، والسلاح.