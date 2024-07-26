شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور زعماء ورؤساء الدول.. وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بحضور زعماء ورؤساء الدول والحكومات والشخصيات العامة والرياضية العالمية.

وجدد وزير الشباب والرياضة دعمه للبعثة الأوليمبية المصرية في باريس، مشيرًا إلى أن الرياضة تحتم على الجميع المساندة والوقوف خلف اللاعبين، حيث لا صوت يعلو فوق صوت دعم أبطال مصر.



وقال الوزير، إن البعثة المصرية تلقت الدعم الكامل خلال فترة التحضيرات قبل سفرها إلى باريس، ومع بدء المنافسات ننتظر تحقيق النتائج المرجوة من المشاركين المصريين لحصد ما يتراوح بين 6 إلى 10 ميداليات.



ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك تقدم في مستوى أداء اللاعبين الأولمبيين المصريين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تذليل كل العقبات والمساهمة في إنجاح البرنامج الأوليمبي لكل الرياضيين بدورة الألعاب الأولمبية.



وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلي وزارة الخارجية المصرية، والسيد السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، لجهوده المضنية منذ الاستعدادات والترتيبات لاستقبال البعثة وحتي الآن.



وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح أوليمبياد باريس

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح أوليمبياد باريس وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح أوليمبياد باريس

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح أوليمبياد باريس