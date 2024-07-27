شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كرة السلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة أون فعاليات انطلاق بطولة كرة السلة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير من المتابعين والعشاق لهذه الرياضة.

ويشارك في البطولة عدد من الفرق المحلية والدولية التي تتنافس على مدار الأسبوع في مباريات مثيرة على الملعب المخصص للبطولة بـ مدينة العلمين.

من جانبه، قال كريم جمعة، مدير التطوير بالشركة المسئولة عن ملعب كرة القدم الموجود بمهرجان العلمين، إنّ مباراة أساطير الكرة المصرية أمس الخميس، ضمن فعاليات المهرجان كانت احتفالية رائعة.

أضاف «جمعة»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهبة حسين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الجمهور حضر المباراة بأعداد كبيرة، واستطعنا التعاون مع الشركة المتحدة لتجهيز كل التجهيزات لإعداد هذه الاحتفالية الكبيرة في وقت قياسي».