شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 7 / 2024 ، العديد من الاخبار على رأسها ..الأهلي يحقق انتصاره الـ16 على التوالي ويفوز على المصري.. والزمالك يتعادل مع بيراميدز.

الانتصار الـ16.. الأهلي يهزم المصري 1 / 0 ويخطف صدارة الدوري من بيراميدز

تغلب فريق الأهلي على المصري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز، ووصل الفريق الأحمر للانتصار رقم 16 على التوالي في مسابقة الدوري.

الزمالك يتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله بالدورى

تعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 70 نقطة فى المركز الثانى.



ظهور البعثة المصرية فى نهر السين بأولمبياد باريس 2024.. صور

ظهرت البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد باريس 2024 داخل مركبها في نهر السين، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الصيفية.



عبد الواحد السيد يدعم حارس الزمالك الشاب قبل مواجهة بيراميدز.. فيديو

قام عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بدعم محمود الشناوى حارس الفريق الشاب الذى يحرس عرين القلعة البيضاء اليوم بعد إصابة محمد صبحى الحارس الأساسى في التدريبات وابتعاده لمدة شهر عن الملاعب، بالإضافة لخلاف الإدارة ومحمد عواد بشأن تجديد تعاقد الأخير قبل انطلاق مباراة الزمالك أمام بيراميدز.

دقيقة حدادا على روح والد باهر المحمدي قبل بداية مباراة الأهلي والمصري

وقف لاعبو الأهلي والمصري دقيقة حدادا على روح والد باهر المحمدي لاعب الفريق البورسعيدي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد برج العرب، المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز.

أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري للانضمام إلى الخلود السعودي

غادرالمالي أليو ديانج لاعب الأهلي معسكر فريقه المقام حاليا فى أحد فنادق الإسكندرية قبل مواجهة المصري في التاسعة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري، من أجل الانضمام إلى معسكر فريقه الجديد الخلود السعودي.

أولمبياد باريس.. تعرف على حكم مباراة المنتخب الأولمبي أمامأوزبكستان غداً

يتولى الحكم النيوزيلندى كامبل كاوانا مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزباكستان، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك في السادسة مساء غد، السبت، على ملعب لا بوجوار.



رابطة الأندية تكشف سبب إيقاف الشيبى 3 مباريات بعد الطرد أمام الأهلي

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز حصل على العقوبة الأكبر من لجنة المسابقات لأنه ارتكب 3 أخطاء، وهى اللعب العنيف، وعدم الامتثال للطرد، ومحاولة الاعتداء على حسين الشحات لاعب الأهلى.

سارة سمير وأحمد الجندي فى القرية الأولمبية بباريس استعدادا لحمل علم مصر بحفل الافتتاح

وصل نجما البعثة المصرية سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث إلى القرية الأولمبية استعدادًا لحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

بحضور زعماء ورؤساء الدول.. وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح أولمبياد باريس

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بحضور زعماء ورؤساء الدول والحكومات والشخصيات العامة والرياضية العالمية.