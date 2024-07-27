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الامارات | مدافع تشيلسي مالانغ سار ينتقل إلى لنس الفرنسي

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المصدر: وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم المدافع الفرنسي مالانغ سار إلى نادي لنس بعقد لمدة سنتين مع إمكانية سنة إضافية قادماً من تشيلسي الإنجليزي بعقد حرّ، كما أعلن النادي الفرنسي.
ولم يلعب سار (25 عاماً)، خريج أكاديمية نيس، إلا حفنة من المباريات في صفوف تشيلسي الذي انضمّ إليه عام 2020 وأعاره النادي اللندني إلى بورتو البرتغالي ثم إلى موناكو الفرنسي.

وقال المدير العام في نادي لنس بيار دريوسي، في بيان "على الرغم من التحديات، لم يستسلم أبدًا"، مشيرا الى "الخبرة الأوروبية" لسار و"تواضعه وتفانيه لمصلحة الفريق".
وبات سارّ ثالث لاعب ينضمّ إلى لنس خلال الصيف الحالي بعد المدافع الإكوادوري جوانر تشافيس من باهيا البرازيلي وحارس المرمى البوركينابي هيرفيه كوفي من شارلروا البلجيكي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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