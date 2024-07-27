"بعد هدفه في المصري".. ترتيب وسام أبو علي في قائمة هدافي الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف المارد الأحمر الوحيد في اللقاء، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف رفع أبو علي رصيده من الأهداف مع المارد الأحمر في الدوري هذا الموسم إلى الهدف رقم 12، في المركز الثاني بقائمة الهدافين وبفارق هدفين عن فيستون مايلي صاحب المركز الأول برصيد 14 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم كالتالي:

1- فيستون ماييلي.. بيراميدز.. 14 هدف.

2- وسام أبو علي.. الأهلي.. 12 هدف.

3- حسام أشرف.. بلدية المحلة.. 12 هدف.

4- كريستوفر مابولولو.. الاتحاد السكندري.. 11 هدف.

5- صديق أوجولا.. سيراميكا كليوباترا.. 11 هدف.

6- ياو أنور.. البنك الأهلي.. 11 هدف.

7- حسام حسن.. سموحة.. 10 أهداف.

8- مصطفى زيزو.. زد.. 10 أهداف.

9- أحمد زيزو.. الزمالك.. 9 أهداف.

10- محمد سالم.. المقاولون العرب.. 9 أهداف.

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