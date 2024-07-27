كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على المصري؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره المصري بهدف نظيف سجله وسام أبو علي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب بالمباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في مؤجلة من الجولة 18.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء ونال اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي على إشادة خاصة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الأهلي والمصري بمطالعة الألبوم أعلاه:

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