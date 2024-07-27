فاروق جعفر يتغزل في مجلس إدارة الأهلي: "الأفضل في إفريقيا"

ياسر رشاد - القاهرة - وجه لاعب الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي فاروق جعفر، إشادة كبيرة بمجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما اقترب الفريق الأول لكرة القدم من حصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، مساء أمس الجمعة.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد، مجلس إدارة الأهلي أحسن إدارة في مصر وأفريقيا برئاسة الكابتن الخطيب ولجنه التخطيط اللي فيها لاعيبة كورة زي حسام غالي ومحسن صالح وزكريا ناصف".

وتابع: "مش عيب أن الزمالك يقلد الأهلي في الإدارة، وأتمني نمشي زي نهج النادي الأهلي لمرة واحدة بس".

ونججح الأهلي في الوصول للنقطة 69، في صدارة الدوري المصري، حيث تفوق على بيراميدز بالمواجهات المباشرة، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 52 نقطة في المركز الثالث.