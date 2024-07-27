لاعب الأهلي السابق يعلق على فوز الأهلي على المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق طه إسماعيل، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، على فوز المارد الأحمر على المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



وأكد إسماعيل أن الأسحواذ والضغط خلال المباراة كان متبادل بين الفريقان، ولكن توجد مواقف بها نوع من الإبداع.

وتابع: "الهدف الذي أحرزه الأهلي في مباراة بيراميدز من إمام عاشور لوسام أبو علي كان قمة الإبداع، تحفة من تحف الكرة، وأمس يأتي الهدف بهذا الشكل في مرمى المصري، ورضا سليم كان له دور فيه، وهنا تظهر قيمة الثنائي".

وأكمل: "الأهلي خاض المباراة بإيقاع متغير خلال اللقاء، مباراة من المباريات الصعبة جدًا، لأن المصري فريق محترم ونجح في التعبير عن نفسه بشكل جيد جدًا".

وأختتم طه إسماعيل: "بالطبع، هناك أشياء تميز فريق عن آخر، مثل الإبداع في اللحظات الحاسمة، وهذا ما حدث أمام المصري وفي مباراة بيراميدز، هدف وسام أبو علي أجمل هدف شاهدته في الفترة الأخيرة".