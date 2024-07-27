الامارات | مها الشحي: تعلمت السباحة خوفاً من الغرق فتأهلت إلى «الأولمبياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سبّاحة المنتخب الوطني البطلة الصاعدة مها الشحي، سعادتها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» للمرة الأولى، بعد أن نجحت في جمع أكبر عدد من النقاط في سباقات 200 متر المعتمدة أولمبياً، ليتم اختيارها لتمثيل الإمارات في الأولمبياد رفقة زميلها في المنتخب يوسف المطروشي.

وتظهر الشحي في منافسات 200 متر حرة، غداً، في حين يشارك المطروشي في سباق 100 متر الثلاثاء المقبل.

وقالت مها الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت السباحة في عمر 12 عاماً في البحر ومسبح المنزل، وبطلب من أهلي بدأت أتعلم السباحة لكي أحمي نفسي من الغرق فقط، بسبب كثرة الذهاب إلى البحر، وأيضاً لإسعاد والدي ووالدتي ورؤيتهم لي وأنا أسبح، وهو ما دفعهم لتشجيعي وشقيقتيّ مهرة وميرا».

وانضمت الشقيقات الثلاث إلى منتخب السباحة منذ عامين تقريباً، ويشاركن في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، وكانت آخر مشاركة لهن هي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت خلال أبريل الماضي في أبوظبي، وحصدن أكثر من 12 ميدالية ملونة بالبطولة.

وأضافت مها الشحي: «بعد العودة من المدرسة أذهب للتدرب في نادي الوصل، وبعدها أستكمل الدراسة، وأطمح من ذلك إلى إثبات أن المرأة الإماراتية قادرة على تمثيل الدولة في كل المجالات، وأن تكون مثالاً جيداً لممارسة الرياضة، خصوصاً السباحة».

وأضافت: «اتحاد السباحة حرص على تجهيزنا بشكل جيد، إضافة إلى المتابعة المستمرة من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية التي وفرت لي معسكراً لأكثر من شهر في بولندا بداية من 18 يونيو الماضي حتى موعد السفر إلى باريس، وكانت هناك متابعة مستمرة من أجل الظهور بشكل جيد في الأولمبياد».

من جهته، أكد مدرب المنتخب مروان الحتاوي أن «مها الشحي تشارك في الأولمبياد لأنها جمعت أكبر عدد من النقاط في سباق 200 متر ببطولة معتمدة أولمبياً، ولذلك تم اختيارها من جانب اتحاد السباحة»، مشيراً إلى أن «مها ظلّت نحو 35 يوماً في تدريبات مستمرة صباحية ومسائية من أجل الظهور بشكل جيد في الدورة الأولمبية».

مها الشحي:

• اللجنة الأولمبية الوطنية وفرت لي معسكراً لأكثر من شهر في بولندا بداية من 18 يونيو الماضي.