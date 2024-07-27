الامارات | أزمون وغارسيا على أعتاب شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب شباب الأهلي من حسم ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، بعدما دخل في مفاوضات مع الإيراني سردار أزمون، والفنزويلي إيسلي غارسيا، للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع اللاعب سردار أزمون، حول الشروط الشخصية، موضحة أن باير ليفركوزن الألماني لا يمانع الاستغناء عن خدمات الدولي الإيراني.

وقالت صحيفة «بيرسيان فوتبول» إن أزمون توجه إلى دبي لإجراء الفحص الطبي، واستكمال إجراءات التعاقد مع شباب الأهلي، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى سبعة ملايين يورو، تتضمن المقابل المادي الذي سيحصل عليه بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي، إلى جانب راتب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

وأوضحت: «انضم سردار أزمون إلى باير ليفركوزن من زينيت سان بطرسبرغ في يناير 2022، لكنه لم يكن سعيداً مع النادي الألماني، ليقرر الأخير إعارته إلى روما الإيطالي في الموسم الماضي».

وتابعت: «فشل روما في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أسهم في تراجع (الذئاب) بشأن شراء عقد اللاعب الإيراني، لتنتهي إعارته مع الفريق ويعود إلى ليفركوزن الذي أخرجه بالفعل من حساباته».

وأضافت: «شباب الأهلي تفوق على إشبيلية الإسباني الذي كان يرغب في التعاقد مع أزمون لتعويض رحيل المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى فنربخشة التركي، ولكن النادي الأندلسي كان يأمل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، في المقابل أبدى (الفرسان) استعداده لشراء عقده الذي ينتهي مع حامل لقب (البوندسليغا) في يونيو 2027».

وخاض أزمون 32 مباراة مع ليفركوزن في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، وتسع مباريات في الدوري الأوروبي، حيث أحرز خمسة أهداف فقط مع الفريق، بينما في الموسم الماضي لعب 29 مباراة مع روما، وأحرز 3 أهداف، ولعب 4 تمريرات حاسمة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي بايساندو البرازيلي لضم الفنزويلي إيسلي غارسيا خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أن شباب الأهلي أبدى استعداده لدفع مليون دولار نظير كسب خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن عقد غارسيا مع النادي البرازيلي ينتهي في ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن اللاعب الفنزويلي يترقب الحصول على عرض لتجديد عقده مع بايساندو، قبل الموافقة على العرض الإماراتي.

يذكر أن شباب الأهلي أبرم صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بتعاقده مع الأرجنتيني غاستون سواريز من بني ياس، والغيني عمر كيتا من نادي الإمارات، ويضم الفريق في صفوفه خمسة لاعبين أجانب، هم لوكا ميلوفييتش وبوغدان بلانيتش ومؤنس دبور وفيدريكو كارتابيا، وأخيراً غاستون سواريز، وفي المقابل، سيكمل كارتابيا خمس سنوات في ملاعب الإمارات الشهر المقبل، ويحق لشباب الأهلي قيده كلاعب مواطن، بينما قد يغادر لوكا ميلوفييتش الفريق في حال التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

• صحيفة: قيمة صفقة أزمون تصل إلى 7 ملايين يورو.