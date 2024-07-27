شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة أوزبكستان الليلة.. مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر الأولمبي اليوم مباراة أمام منتخب أوزبكستان فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية في حالة فوز إسبانيا على الدومينكان .

مجموعة المنتخب الأوليمبى في باريس 2024



ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان".

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد



مصر × أوزبكستان.. السادسة مساء السبت 27 يوليو.

مصر × إسبانيا.. الرابعة عصر الثلاثاء 30 يوليو

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم



المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

الألعاب الأولمبية.. القنوات الناقلة



تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.

الألعاب الأولمبية مصر تتصدر البعثة العربية

تحظي أولمبياد باريس، بتمثيل عربي كبير، بقيادة مصر التي ستشارك بـ166 لاعبًا في جميع المنافسات، ومن خلفها البعثة المغربية بـ64 لاعبًا.

أما المنتخب الجزائري، سيشارك بـ46 لاعبًا، ثم تونس التي تشارك بـ28 لاعبًا، بينما يشارك العراق بـ26 لاعبًا. وتشارك البحرين بـ15 لاعبًا،فيما تخوض قطر والإمارات الدورة بــ14 لاعبًا لكل منهما، والأردن بـ12 لاعبًا، والسعودية ولبنان بـ10 لاعبين لكل منهما، منتخب الكويت بـ9 لاعبين.

ويمثل فلسطين 8 لاعبين، وجيبوتي 7 لاعبين، فيما تشارك سوريا وليبيا بـ6 لاعبين لكل منهما، وجزر القمر، وعمان، والسودان، واليمن بـ4 لاعبين لكل دولة، ويقل عدد المشاركين تدريجيًا حيث تشارك موريتانيا بلاعبين اثنين فقط، في حين يشارك الصومال بلاعب واحد.