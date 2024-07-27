شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبدأ تحضير خطة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم، السبت، التحضير لخطة عبور المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واهتم الجهاز الفني للزمالك بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات المقاولون العرب لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المقاولون وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو نادى الزمالك عن حل مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق، لجدولة مستحقاته المالية، والموافقة على تخفيض عقده مع القلعة البيضاء، وبناء على هذه الأمور سيتم حسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولي الزمالك عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إبراهيما نداى لمحاولة إقناعه بتخفيض عقده مع القلعة البيضاء، وجدولة مستحقاته المالية من أجل الوصول إلى حل مرضٍ بين الطرفين.

ويطالب إبراهيما نداي الزمالك بما يقرب من 800 ألف دولار، مقسمة على 14 شهرًا، حيث لم يحصل اللاعب على راتبه منذ نهاية الموسم الماضي، وهدد نداى باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد الزمالك حال عدم الحصول على راتبه، أو التوصل لاتفاق مرضٍ مع المسئولين بالنادي.