أولمبياد باريس.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام أوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل منتخب مصر الأولمبي، اليوم السبت، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب الدومينيكان في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد ، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد عاطف “قطة”.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وأوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الأولى

الأول: منتخب إسبانيا - 3 نقاط

الثاني: منتخب مصر - نقطة واحدة

الثالث: منتخب الدومينيكان - نقطة واحدة

الرابع: منتخب أوزبكستان - بدون نقاط