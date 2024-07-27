موعد مباراة مصر والمجر لكرة اليد اليوم في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب مصر لكرة اليد اليوم السبت، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمواجهة قوية أمام نظيره المجري، في الجولة الأولى من منافسات كرة اليد بالأولمبياد.

ويقع المنتخب المصري لكرة اليد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات فرنسا، النرويج، المجر، الدنمارك والأرجنتين.

موعد مباراة مصر والمجر لكرة اليد اليوم

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره المجري، ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، على صالة آرينا جنوب باريس 6.وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ومن المنتظر أن يتنافس 12 منتخبا على ميداليات أولمبياد باريس 2024 في كرة اليد، وجرى توزيع المنتخبات على مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل منها، بحيث تتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي، بواقع أول 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية من ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي، وفي ربع النهائي، يلتقي الأول من المجموعة الأولى مع الرابع من المجموعة الثانية، والثاني مع الثالث وهكذا.