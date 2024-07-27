مدرب النصر يجهز 5 أجانب لمواجهة بورتو الودية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي على إشراك 5 لاعبين أجانب فقط في مواجهة بورتو الودية المقرر لها غدًا الأحد في إطار تحضيرات العالمي للموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم الأحد أن المدرب لويس كاسترو أمام بورتو في المواجهة الودية غداً سيشرك 5 لاعبين أجانب فقط وهم:

- أوتافيو – بروزوفيتش – تيليس – تاليسكا – ماني

يدخل فريق النصر مباراة الغد ضد بورتو بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا بكامل نجوم الفريق، وعلى رأسهم تاليسكا و ساديو ماني، بينما سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر وبورتو والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد بورتو غدًا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وستذاع المباراة مباشر و حصريًا على قناة stctv وذلك بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.