شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أمراض نساء: التغير الهرمونى يسبب زيادة الوزن وهو ما حدث مع يمنى عياد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام الشنوفى استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن التغير الهرمونى لدى الفتيات والسيدات يسبب زيادة الوزن عند بعضهن، وقد تكون لاعبة الملاكمة يمنى عياد من ضمن هؤلاء الفتيات.

وقال الشنوفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التغير الهرمونى يزيد الوزن بحد أقصى 1000 جرام، بسبب احتباس الماء.

وأضاف حسام الشنوفى، إن الوزن يعود إلى طبيعته بعد انتهاء التغير الهرمونى الفسيولوجى، إلا أن التغير له مواعيد محددة لدى الفتيات والسيدات، وبالتالى فاللاعبة والأجهزة الطبية والفنية يعرفون أن هذا له موعد مسبق.

وقامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بالتحقيق في واقعة لاعبة الملاكمة المصرية يمنى عياد، والتي اضطرت إلى الانسحاب من المنافسات بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي:

"إن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامجا خاصا في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسئولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري من يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة".