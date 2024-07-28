شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أمراض نساء: التغير الهرمونى يسبب زيادة الوزن وهو ما حدث مع يمنى عياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 28 يوليو 2024 09:57 م
وقال الشنوفى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التغير الهرمونى يزيد الوزن بحد أقصى 1000 جرام، بسبب احتباس الماء.
وأضاف حسام الشنوفى، إن الوزن يعود إلى طبيعته بعد انتهاء التغير الهرمونى الفسيولوجى، إلا أن التغير له مواعيد محددة لدى الفتيات والسيدات، وبالتالى فاللاعبة والأجهزة الطبية والفنية يعرفون أن هذا له موعد مسبق.
وجاء ملخص التقرير الطبي كالتالي:
"إن اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص بعد اتباعها برنامجا خاصا في الأيام السابقة للمنافسة وبعد وصولها إلى باريس، ثم فوجئت بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقا لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظا على حقوق ونفسية اللاعبة.. مع العلم أن هناك تقرير تفصيلي من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسئولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري من يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل في اللجنة".
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