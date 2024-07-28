شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يواجه المجرى تيبور أندراسفى على البرونزية فى سلاح سيف المبارزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 09:58 م

يواجه البطل المصرى محمد السيد في العاشرة و20 دقيقة مساء اليوم الأحد، المجري تيبور أندراسفي على الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس، ويلعب على الميدالية البرونزية.

وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بنتيجة 9-8 في منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.