شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدخول في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من أجل حصد أهم ثلاث نقاط في الموسم والاطمئنان بشكل رسمي على بقاء الفريق في الدورى الموسم المقبل.

ويفقد الفريق خدمات ظهيره الأيسر عبد الكريم مصطفى أمام بلدية المحلة، حيث حصل اللاعب على إنذارين أمام الجونة والكارت الأحمر، ليغيب عن الإسماعيلى مباراة واحدة أمام بلدية المحلة، على أن يعود للفريق أمام المقاولون 13 أغسطس المقبل.

وكانت قد انتهت مباراة الإسماعيلى والجونة التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من دوري nile، بالتعادل 1-1.

سجل هدف الإسماعيلى لاعبه محمد دسوقى فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عبد العزيز السيد ضد مدافع الجونة، قبل أن يدرك الجونة التعادل فى الدقيقة 84 عن طريقه لاعبه أشرف مجدى.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى النقطة 32 نقطة، بينما وصل الجونة للنقطة 33.