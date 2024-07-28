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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 28 يوليو 2024 10:18 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  استعداداته لمباراة سيراميكا المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وشارك الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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