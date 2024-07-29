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معروف حكما لمباراة الأهلى وسيراميكا والبنا للزمالك والمقاولون

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراتي الأهلي مع سيراميكا والزمالك مع المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الـ19 من عمر مسابقة .

ويدير مباراة الأهلي وسيراميكا:

محمد معروف حكما للساحة وهاني خيري وأحمد حمدي حكمين مساعدين وطارق مجدي ومحمد عزازي لغرفة الفار.

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ويدير مباراة الزمالك والمقاولون:

محمود البنا حكما للساحة وأحمد صلاح ومحمد يوسف مساعدين ومحمد صلاحة ومحمد الشناوي لغرفة الفار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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