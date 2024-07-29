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شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما لمباراة الأهلى وسيراميكا والبنا للزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراتي الأهلي مع سيراميكا والزمالك مع المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.
ويدير مباراة الأهلي وسيراميكا:
محمد معروف حكما للساحة وهاني خيري وأحمد حمدي حكمين مساعدين وطارق مجدي ومحمد عزازي لغرفة الفار.
ويدير مباراة الزمالك والمقاولون:
محمود البنا حكما للساحة وأحمد صلاح ومحمد يوسف مساعدين ومحمد صلاحة ومحمد الشناوي لغرفة الفار.
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