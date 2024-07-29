شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام المقاولون اليوم الإثنين 29 -7 - 2024 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الإثنين لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المقاولون العرب بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الإثنين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والمقاولون العرب في الدوري

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل المقاولون العرب مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.