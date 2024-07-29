شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024.. موعد مباراة المنتخب الأوليمبى مع إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

ينهى اليوم الإثنين منتخب مصر الأوليمبى بقيادة ميكالي استعداداته لمواجهة إسبانيا المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024.

وعزز منتخب مصر الأولمبي من فرصة التأهل لربع نهائي الأولمبياد بعد الفوز على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأول، السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي:

1- إسبانيا 6 نقاط.

2- مصر 4 نقاط.

3- الدومينيكان نقطة وحيدة.

4- أوزبكستان دون نقاط.

مجموعة المنتخب الاوليمبى في باريس 2024

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: "إسبانيا، أوزباكستان والدومينيكان".

موعد مباراة المنتخب الأوليمبى أمام إسبانيا فى باريس 2024

مصر × إسبانيا.. الرابعة عصرغد الثلاثاء الموافق 30 يوليو

مجموعات أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم

المجموعة الأولى: فرنسا المضيفة، الولايات المتحدة، غينيا، نيوزيلندا.

‬المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

الألعاب الأولمبية.. القنوات الناقلة

تذاع منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي حصلت على حقوق نقل فعاليات الدورة.