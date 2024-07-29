شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بدائل أمام جوميز لتعويض عبد الله السعيد عن الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يفكر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في العديد من البدائل لتعويض غياب عبد الله السعيد عن الفريق في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس البرتغالى الدفع بمحمد أشرف "روقا" في وسط الملعب، ليكون أحد الخيارات المتاحة لديه، خاصة في ظل غياب العديد من اللاعبين، منهم زياد كمال ومحمد شحاتة لتواجدهم في المنتخب الأوليمبى المشارك في أولمبياد باريس 2024.

ويتوفر خيار آخر أمام البرتغالى جوزيه جوميز يمكنه الاعتماد عليه، المتمثل في الدفع بسيف فاروق جعفر، خاصة بعد عودته من الإصابة مؤخراً، كما يرغب البرتغالى في منحه الفرصة، في ظل عدم حصوله عليها كاملة طوال الفترة الماضية، بينما الخيار الثالث يتمثل في الدفع بيوسف أوباما بعد عودته من الإصابة مع تغيير طريقة اللعب.

وجاء غياب عبد الله السعيد أمام المقاولون بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدقيقة 47، وكان اللاعب قد حصل على إنذارين وقت تواجده داخل صفوف الفريق السماوى.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة فى المركز الثانى.