- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية محمد السيد الأبرز.. نتائج البعثة المصرية فى اليوم الثانى بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 29 يوليو 2024 10:02 ص
زين العلم المصري جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد برونزية البطل المصري محمد السيد، في سلاح سيف المبارزة، عقب التغلب في مباراة تحديد المركز الثالث على لاعب المجر بنتيجة 8-7، لتكون أول ميدالية للبعثة المصرية في باريس، والتي عاشت أجواءً من الفرحة والسعادة والمعنويات المرتفعة عقب اقتناص أول ميدالية أولمبية.
وجاء ملخص نتائج المصريين في اليوم الثاني من المنافسات كالتالي:1ـ سلاح المبارزة
ـ محمد السيد يحصد البرونزية لمصر بالفوز على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 باللمسة الذهبية.
ـ محمد ياسين يخسر باللمسة الذهبية أمام الياباني مينوبي كازاياسو بنتيجة 9-8 في دور الـ 32.
ـ محمود محسن يخسر 8-15 ويودع من دور الـ 32. (طالع التفاصيل)
ـ خسارة يارا الشرقاوي أمام الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 5-15 لتودع المنافسات.
ـ خسارة سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو بنتيجة 15-5.
ـ خسارة ملك حمزة أمام الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3.
منتخب مصر يخسر مباراته الأولى بنتيجة 2-0 أمام البرازيل.4ـ تنس أرضي
ميار تخسر وتودع من دور الـ 64 بالخسارة من الدنماركية كارولين فوزنياكي بنتيجة 2-1.5ـ الرماية
ـ محمد حمدي في المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39 في منافسات 10 متر بندقية هوائية للرجال.
ـ ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية 10م بندقية هوائية بعد احتلال المركزين 29 و35 على الترتيب من أصل 44 لاعبة مشاركة.
ـ عمر عصر يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال.
ـ محمد البيلي يخسر أمام البولندي ريزميسكي بنتيجة 4-0 في فردي الرجال.
ـ دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 بالفوز 4-1 في منافسات فردي السيدات.
7ـ السباحة
لجين تنهي منافسات السباحة في المركز 24 بالترتيب العام بزمن 2:07:19 وتفشل في التأهل لنصف النهائي.8ـ التجديف
ـ حصد الثنائي المصري محمد قوطة وأحمد خالد المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي.9ـ الجمباز
جنا محمود تحتل المركز الـ 58 في منافسات فردي جمباز فني.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز