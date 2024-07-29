شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية محمد السيد الأبرز.. نتائج البعثة المصرية فى اليوم الثانى بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

زين العلم المصري جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد برونزية البطل المصري محمد السيد، في سلاح سيف المبارزة، عقب التغلب في مباراة تحديد المركز الثالث على لاعب المجر بنتيجة 8-7، لتكون أول ميدالية للبعثة المصرية في باريس، والتي عاشت أجواءً من الفرحة والسعادة والمعنويات المرتفعة عقب اقتناص أول ميدالية أولمبية.

وجاء ملخص نتائج المصريين في اليوم الثاني من المنافسات كالتالي:

1ـ سلاح المبارزة

ـ محمد السيد يحصد البرونزية لمصر بالفوز على المجري تيبور أندراسفي بنتيجة 8-7 باللمسة الذهبية.

ـ محمد ياسين يخسر باللمسة الذهبية أمام الياباني مينوبي كازاياسو بنتيجة 9-8 في دور الـ 32.

ـ محمود محسن يخسر 8-15 ويودع من دور الـ 32. (طالع التفاصيل)

2ـ سلاح الشيش سيدات

ـ خسارة يارا الشرقاوي أمام الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 5-15 لتودع المنافسات.

ـ خسارة سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو بنتيجة 15-5.

ـ خسارة ملك حمزة أمام الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3.

3ـ كرة طائرة شاطئية

منتخب مصر يخسر مباراته الأولى بنتيجة 2-0 أمام البرازيل.

4ـ تنس أرضي

ميار تخسر وتودع من دور الـ 64 بالخسارة من الدنماركية كارولين فوزنياكي بنتيجة 2-1.

5ـ الرماية

ـ محمد حمدي في المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39 في منافسات 10 متر بندقية هوائية للرجال.

ـ ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية 10م بندقية هوائية بعد احتلال المركزين 29 و35 على الترتيب من أصل 44 لاعبة مشاركة.

6ـ تنس طاولة

ـ عمر عصر يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال.

ـ محمد البيلي يخسر أمام البولندي ريزميسكي بنتيجة 4-0 في فردي الرجال.

ـ دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 بالفوز 4-1 في منافسات فردي السيدات.

7ـ السباحة

لجين تنهي منافسات السباحة في المركز 24 بالترتيب العام بزمن 2:07:19 وتفشل في التأهل لنصف النهائي.

8ـ التجديف

ـ حصد الثنائي المصري محمد قوطة وأحمد خالد المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي.

9ـ الجمباز

جنا محمود تحتل المركز الـ 58 في منافسات فردي جمباز فني.