شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على الإسماعيلى 4-2 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

فازفريق بلدية المحلة على الإسماعيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز (دورى nile).

افتتح التسجيل لبلدية المحلة حسام أشرف في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل محمد عمار للإسماعيلى في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ثم أضاف محمد أشرف الهدف الثانى للبلدية في الدقيقة 53 وتعادل عبد الرحمن مجدى للدراويش في الدقيقة 79، قبل أن يحرز حسام أشرف وعبد الرحمن سمانة الهدف الثالث والرابع للبلدية فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 19 لقاء آخر، وسجل لاعبو المحلة 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 61.

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع:محمد عمار –– محمد نصر – محمد الدسوقي – محمد بيومي.

خط الوسط: هشام محمد – محمد عبد السميع – ايريك تراوري.

الهجوم: عمر الساعي – خالد النبريصي – عبد الرحمن مجدي.

أحمد حسين - نور الزموري - أحمد العش - أحمد رضا - محمد أشرف - ماجد هاني - اينوك بنجامين - إبراهيم شتا - أحمد مجدي كهربا - عبد الرحمن سمانة - حسام أشرف.

