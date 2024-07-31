رسميا.. تحديد منافس مصر في ربع نهائي أولمبياد باريس والموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره إسبانيا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذا الفوز تأهل الفراعنة لربع نهائي أولمبياد باريس متصدرا للمجموعة الثالثة، ويلاقي وصيف المجموعة الرابعة.

ومنذ قليل، فاز منتخب باراجواي على نظيره مالي، ومع فوز اليابان على إسرائيل، احتلت باراجواي وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وباراجواي

ويلاقي الفراعنة نظيره باراجواي يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أغسطس، في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

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