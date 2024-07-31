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مصر ضد باراجواي.. تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات دور المجموعات من منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتأهل من المجموعة الأولى كل من، فرنسا برصيد 9 نقاط، والولايات المتحدة الأمريكية برصيد 6 نقاط.

ومن المجموعة الثانية تأهل كل من، المغرب برصيد 6 نقاط في الصدارة، والأرجنتين وصيفا برصيد 6 نقاط.

وتأهل من المجموعة الثالثة كل من، مصر برصيد 7 نقاط، وإسبانيا برصيد 6 نقاط.

ومن المجموعة الرابعة تأهل كل من، اليابان برصيد 9 نقاط، وباراجواي برصيد 6 نقاط.

مواعيد ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

المغرب ضد أمريكا - 2 أغسطس - 4 عصرا

اليابان ضد إسبانيا - 2 أغسطس - 6 مساء

مصر ضد باراجواي - 2 أغسطس - 8 مساء

فرنسا ضد الأرجنتين - 2 أغسطس - 10 مساء

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