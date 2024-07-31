شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم كوستاريكا ويخسر من الدنمارك ويتوج بطلا لدورة سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

نجح منتخب مصر فى التتويج بدورة سويسرا الودية بعد تغلبه على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 2005

انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين بدون أهداف، أحرز أهداف المنتخب المصرى من ركلات الترجيح كل من : حسنى عبد ربه وعبد الحليم على وعماد متعب وعمرو زكى ووائل جمعة ، وسجل للإمارات يوسف عبد العزيز ونواف مبارك وعصام شهاب وعلى الوهيبى، وأهدر إسماعيل مطر الفائز بلقب أحسن لاعب فى العالم بعد بطولة العالم للشباب بالإمارات 2003.

وسحق منتخب مصر نظيره القطرى بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب جينيف الدولى فى إطار دورة سويسرا الدولية الودية، ليصعد إلى نهائى الدورة، أحرز خماسية المنتخب المصرى محمد أبو تريكة فى الدقيقتين 60 و85 وأسامة حسنى فى الدقيقة 66 وعمرو زكى فى الدقيقتين 72 و89.

فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 1948، منتخب مصر يعود بعد 12 سنة لأولمبياد لندن 1948، بسبب الحرب العالمية الثانية، وتودع البطولة بعد الهزيمة أمام الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدف سجله محمد الجندي، وسجل للدنمارك كارل آيج هانسن هدفين، بلوجر من ضربة جزاء، والطريف أن منتخب مصر خسر آخر مباراة قبلها في "برلين 1936" أمام النمسا بنفس النتيجة فى نفس الدور.

تشكيل منتخب مصر أمام الدنمارك "1948" جاء مكونًا من: يحيى إمام "الزمالك"، عبدالعزيز همامي "الأهلي"، فؤاد صدقي "الأهلي" ، حلمي أبوالمعاطي "الأهلي"، محمد أبوحباجة "الأهلي"، حنفي بسطان "الزمالك"، السيد الضيظوي "المصري"، محمد الجندي "الزمالك"، أحمد مكاوي "الأهلي"، عبد الكريم صقر "الزمالك"، حسين مدكور "الأهلي".

وفى مثل هذا اليوم 31 يوليو 1984 ، مصر تهزم كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في ثاني جولات المجموعة في أولمبياد لوس أنجلوس "1984"، سجل أهداف مصر كلا من محمود الخطيب، عماد سليمان، علي شحاتة، مجدى عبد الغنى، مقابل هدف وحيد لكوستاريكا سجله كورونادو.

تشكيل مصر فى المباراة: عادل المأمور "الزمالك"، على شحاتة "المقاولون"، ربيع ياسين "الأهلى"، إبراهيم يوسف "الزمالك"، بدر حامد "الزمالك"، مجدى عبدالغنى "الأهلى"، شوقى غريب "المحلة"، محمد حلمى "الزمالك"، طاهر أبوزيد "الأهلى"، محمود الخطيب "الأهلى"(محمود حسن "الإسماعيلى")،عماد سليمان"الإسماعيلى".