شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تغرم سيراميكا 200 ألف جنيه بعد أحداث مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 19 في بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي :-

مباراة الأهلي وسيراميكا :

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق سيراميكا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لما بدر منه في المؤتمر الصحفي.

إيقاف خالد عبدالنبي أحمد الجرحاوي المدير الإداري لنادي سيراميكا لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك للطرد بعد المباراة للاعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الأعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة مما أدى إلى تعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

توقيع غرامة مالية على معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا وقيمتها 100 ألف جنيه وذلك للتحريض على سحب الفريق.