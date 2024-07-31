وزير الرياضة وحسن مصطفى وياسر إدريس يتابعون مباراة مصر وفرنسا فى كرة اليد

حرص كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، وآية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية، على متابعة مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد المقامة حاليا في أولمبياد باريس.

ويواجه منتخب مصر لرجال كرة اليد نظيره الفرنسى فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى ثالث مواجهاته بأولمبياد باريس 2024 التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27 ، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024 أول أمس .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.