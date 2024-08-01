شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاده الـ31 اليوم من الأراضى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقى والأهلى السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ"31"، حيث إنه من مواليد الأول من أغسطس 1993.

ويخوض صالح جمعة تجربة احترافية مع الكرخ العراقى الذى يدربه هيثم شعبان، بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلى في الموسم الماضى، وظهر بشكل جيد في بداية الموسم، قبل أن يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية عليه على خلفية استخدامه الألفاظ البذيئة والأفعال المهينة والمسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه أمام النجف، في بطولة الدوري العراقي.

بدأت موهبته المتميزة في البزوغ وهو فى صفوف مركز شباب عرب الحصن، لم تمر سوى سنوت قليلة حتى لفت تألقه الشديد أنظار نادي إنبي ليقرر شراءه، وسرعان ما صعده للفريق الأول ليصبح أحد أهم عناصره الأساسية.

النادي البترولي كان بوابة صالح جمعة للانضمام إلى صفوف منتخبات الشباب والأولمبي والأول، لتمكنه مهارته من الاحتراف مبكرا بقميص ناسيونال ماديرا البرتغالي الذى ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أولوية الشراء، لتخفق تلك التجربة سريعا دون أن يحقق النتائج المتوقعة من موهبته.

انتقل صالح جمعة للأهلى فى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت.

ورغم موهبته الكبيرة لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الاهلى خاصة وأنه صاحب مواهب لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.

قضى لاعب الوسط 5 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأحمر حتى رحل قبل بداية الموسم قبل الماضى متوجهاً لسيراميكا، لكنه خرج خلال فترة وجوده بالقلعة الحمراء للإعارة لمدة سنة ونصف السنة إلى فريق الفيصلى السعودى فى يناير 2018، لكنه عاد للأهلى مرة أخرى فى سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

ويمتلك صالح جمعة 11 بطولة بقميص الأهلى، منها 5 دوري ممتاز وبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري فى 4 مناسبات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

ولعب صالح جمعة لسيراميكا بعد الرحيل عن الأهلى، ثم انتقل إلى الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع سيراميكا، وأخيرا انتقل إلى الكرخ العراقى بعد التنازل عن مستحقاته والحصول على الاستغناء.