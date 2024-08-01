شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بارجواى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة بارجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس، والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في لقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين مجموعته الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.

وبلغ المنتخب المصري بجدارة الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب "الفراعنة" الأولمبي مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفي المنتخب بينما سجل المهاجم الإسباني صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسباني برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي للدور الثاني متجاوزا المرحلة الأولى في الأولمبياد للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب في إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هي المشاركة الثالثة عشر.