شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غرق لاعب الترسانة في حمام السباحة داخل النادي والان مع تفاصيل الخبر

شهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه

من جانبه، أكد أحمد الوليد عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، أنه تم التواصل مع طارق سعيد رئيس النادى المتواجد خارج القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان أعضاء نادى الترسانة فوجئوا بغرق لاعب الملاكمة وفشلت محاولات إسعافه داخل النادى، وتم نقله لمستشفى إمبابة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتسيطر حالة من الترقب داخل أرجاء نادي الترسانة، انتظارا للانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، لمعرفة ملابساتها والأسباب التي أدت إلى غرق لاعب الملاكمة، والاستماع إلى أقوال المسئولين عن حمام السباحة وكل من شهد الواقعة.

من جانبه، نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بـ نادي الترسانة، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.



اللاعب مع زملاؤه



حمزة تامر



لاعب الملاكمة



الحمزة تامر