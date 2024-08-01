شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مشاركة اللاعبين الشباب في مباريات الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاعتماد على اللاعبين الشباب في مباريات الدوري الحالية، باعتبارها مباريات حسم ويحتاج الفريق فيها للفوز من أجل التتويج بدرع الدوري وحسم اللقب بشكل رسمي.

ويؤجل كولر فكرة الاعتماد على اللاعبين الشباب لحين حسم درع الدوري بشكل رسمي وتنصيبا بطلا، ومن بعدها سيمنح راحة لعدد من اللاعبين مع الاعتماد على اللاعبين البدلاء وبعض اللاعبين الشباب الذين يتدربوا مع الفريق الأحمر.

ويتدرب عدد من اللاعبين الشباب مع الفريق الأول وهم محمد عبد الله وأحمد عابدين وريندورف سارباه، وقد يكون لهم دور مع الأهلي في مبارياته المتبقية الدوري حال حسم الدرع بشكل مبكر.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر حال حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي مبكرا ، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.