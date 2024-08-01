شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والبنك فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس، مع نظيره البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى دوري nile.



ماذا قدم الاهلى والبنك فى الدورى

ماذا قدم الأهلى والبنك في الدوري؟

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

فاز الأهلى على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في آخر ظهور بالمسابقة.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.