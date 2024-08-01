شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن حمزة تامر لاعب الملاكمة الغارق فى حمام سباحة نادى الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية وفاة حمزة تامر لاعب ملاكمة نادى الترسانة ، غرقا في حمام السباحة، أثناء عملية الاستشفاء، ونقله إلى مستشفى إمبابة العام بعد محاولات لإنقاذه، ولكن وافته المنية.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات ع اللاعب الغارق..

- حمزة تامر يبلغ من العمر 17 عاما حيث أنه مواليد 2007

- يلعب في نادى الترسانة، بفريق الملاكمة

- يقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة

- تعرض اللاعب لأزمة قلبية وتوقفت عضلة القلب

- تم نقل اللاعب الى مستشفى امبابة العام لانعاش قلبه الا انه فارق الحياة

وكان أعضاء نادى الترسانة فوجئوا بغرق لاعب الملاكمة وفشلت محاولات إسعافه داخل النادى، وتم نقله لمستشفى إمبابة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتسيطر حالة من الترقب داخل أرجاء نادي الترسانة، انتظارا للانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة، لمعرفة ملابساتها والأسباب التي أدت إلى غرق لاعب الملاكمة، والاستماع إلى أقوال المسئولين عن حمام السباحة وكل من شهد الواقعة.

من جانبه، نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللاعب حمزة تامر أحد لاعبي فريق الملاكمة بـ نادي الترسانة، بعد تعرضه للغرق داخل حمام سباحة بنادي الترسانة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية واجبة الاتباع، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي وجه المعنيين بالوزارة بالمتابعة مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بمتابعة الإجراءات اللازمة مع أسرة اللاعب.