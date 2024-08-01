"أبو علي في الصدارة".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي تألقه رفقة النادي الأهلي، ومتابعة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف في شباك المنافسين.

وتمكن وسام أبو علي من قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز على البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أبو علي هدف فوز الأهلي وهدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول.

وبهذا الهدف رفع أبو علي رصيده من الأهداف، إلى الهدف رقم 15 في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- وسام أبو علي.. الأهلي.. 15 هدف.

2- فيستون ماييلي.. بيراميدز.. 14 هدف.

3- حسام أشرف.. بلدية المحلة.. 14 هدف.

4- كريستوفر مابولولو.. الاتحاد السكندري.. 11 هدف.

5- صديق أوجولا.. سيراميكا كليوباترا.. 11 هدف.

6- ياو أنور.. البنك الأهلي.. 11 هدف.

7- محمد سالم.. المقاولون العرب.. 10 أهداف.

8- حسام حسن.. سموحة.. 10 أهداف.

9- مصطفى زيكو.. زد.. 10 أهداف.

10- أحمد سيد زيزو.. الزمالك.. 9 أهداف.

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