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"متخطياً جوزيه".. رقم تاريخي لمارسيل كولر في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قيادة المارد الأحمر، لتحقيق الفوز، على حساب نظيره فريق البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وحقق الأهلي الفوز على حساب البنك الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الممتاز.

ونجح كولر في تحقيق رقماً تاريخياً رفقة المارد الأحمر، بعدما أصبح أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات المتتالية في الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 فوز متتالي، متخطياً البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر صاحب الـ17 فوز متتالي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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