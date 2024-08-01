شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الخميس استعداداً لمواجهة الجونة في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الجونة، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الجونة لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الجونة وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.