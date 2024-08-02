كولر يشتكي من ضغط المباريات ويعلق على أرقامه القياسية

أعرب المدير الفني للفريق الأول بالنادي الاه.لي ، مارسيل كولر، عن سعادته بفوز فريقه على البنك الاهلي بهدف دون رد في مباراة الجولة الـ٣٢ من بطولة الدوري الممتاز.

قال كولر إن المباراة كانت صعبة، وأنه كان بإمكان الفريق تسجيل أربعة أهداف لو استغل الفرص المتاحة، لكنهم سعداء بالحصول على الثلاث نقاط.

وأوضح المدير الفني أن الفريق يخوض مباريات كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين للمنتخبات وانتقال آخرين.

وقال إن اللاعبين الدوليين وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم، وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة لأسبوعين أو ثلاثة.

كما ذكر كولر أن 18 فوزًا متتاليًا هو رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي قدروا قيمة قميص الفريق وحققوا رقمًا تاريخيًا.

وأكد المدير الفني أن الاهلي لم يحسم بعد بطولة الدوري، وسيجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة.

وأخيرًا، شكر كولر جميع لاعبي الفريق، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب ضغط المباريات.